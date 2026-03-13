元KAT-TUNの上田竜也さんは3月12日、自身のInstagramを更新。映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』のオフショットを公開しました。【写真】上田竜也の独特な髪形「大出世おめでと〜」「さてホスト役はこれで3回目」と書き出した上田さん。「1回目は脱獄した下っぱホスト2回目はNo. 1ホスト3回目はホストの総帥俺ものしあがったもんだぜ」と、同映画で新宿最大ホストグループ・総帥の海斗役を演じることを報告しています。投稿には