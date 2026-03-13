1リッターで「60km」走るダイハツ「“4人乗り”軽クーペ」！2026年3月、イスラエルとアメリカによるイランへの突然の爆撃と報復の応酬により、中東情勢はかつてないほど急速に悪化しています。そして原油供給の懸念から、日本国内でもガソリン価格の異常な高騰が差し迫っているという危機感が拡大。【画像】超カッコいい！ これが「リッター60km」走る“軽クーペ”です！（38枚）こうした背景から、改めて「低燃費」なクルマ