衝撃のワイドボディ構造とローダウンスタイル東京オートサロンや大阪オートメッセの醍醐味のひとつが、個性的なカスタムカーの数々です。2026年も多くのカスタムモデルが展示されましたが、これまでにもさまざまな「奇抜なカスタムカー」が登場してきました。【画像】超カッコイイ！ これが“デカすぎる”斬新「“丸目4灯”ジムニー」の姿です！ 画像を見る！（30枚以上）その一例が、東京オートサロン2024に出展された「NAT