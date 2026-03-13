楽天は13日、5月31日のヤクルト戦で俳優の細田佳央太さんがセレモニアルピッチを行うことになったと発表した。細田佳央太さんには、昨シーズン「myfavE DAY Supported by 楽天カード」で始球式を行う予定だったが、悪天候により試合が中止に。今シーズン改めて「myfavE DAY Supported by 楽天カード」のセレモニアルピッチに登場する。▼ 細田佳央太さん「まさかのリベンジの機会をいただきました。しかも、同じ5月31日という