岡山開催の「文部科学大臣杯 ENEOSトーナメント」…全国から56チームが激突全日本軟式野球連盟（全軟連）などが主催する中学軟式野球の春の全国大会「文部科学大臣杯 第17回全日本少年春季軟式野球大会 ENEOSトーナメント」は、今月20日から25日まで岡山県で開催される。大会を協賛する石油元売り最大手のENEOS株式会社は12日、同大会の準決勝、決勝が、全軟連の公式YouTubeチャンネルにてライブ配信されると発表した。同大会