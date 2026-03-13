東京ディズニーシーは、4月4日（土）から、「ファンタジースプリングス」内にあるレストラン「アレンデール・ロイヤルバンケット」のメニューをリニューアル。オラフをモチーフにしたプレートなど6品が新しく登場する。【写真】ちょこんと乗ったオラフがかわいい！雪山をイメージしたパンケーキも登場■映画のシーンを思い出す見た目も注目「アレンデール・ロイヤルバンケット」は、アレンデール城の中にあるカウンターサー