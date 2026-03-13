ブラジルサッカー協会（CBF）は現地３月12日、ブラジル代表のセカンドユニホームを発表した。CBFの公式サイトによれば、今回の新キットは『ジョーダンブランド』とのパートナーシップのもと、「ジャンプマンが初めて代表チームのユニホームに登場するという歴史的な提携を締結しました」という。「このユニホームは、即座にインパクトを与えるようデザインされ、最高レベルの革新的なAero-FIT技術を採用しており、スポーツの枠