2025年9月、JR藤枝駅の構内で女性のスカートの中を盗撮した罪に問われた30代の元警察官の裁判で、静岡地裁は執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。 【写真を見る】「無音のアプリを使用して撮影 巧妙かつ大胆で悪質」女性のスカート内を撮影した元警察官の男 執行猶予付きの有罪判決=静岡地裁無音アプリを使用しエスカレーターで撮影 判決を受けたのは、元県警交通部交通規制課巡査部長の男（36）で