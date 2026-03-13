約2200点の応募から選ばれた「徳富蘇峰賞」など295点 書道の優秀な作品を集めた「蘇峰会静岡県書道展」が静岡市の駿府博物館で開かれ、会場には力作がずらりと並びました。 【写真を見る】静岡市の駿府博物館で開かれている「蘇峰会静岡県書道展」 この書道展は、青少年の健全な育成と書道の発展を目的に、蘇峰会と静岡新聞・SBSなどが毎年開いています。 今回は子どもから大人まで約2200点の応募があり、295点が入賞。最も優