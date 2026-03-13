不同意性交の罪などに問われているお笑いトリオ・ジャングルポケットの元メンバー・斉藤慎二被告（43）の初公判が13日、東京地裁で行われ、斉藤被告は「私の行為に同意してくれていると思った」と起訴内容を否認、無罪を主張した。【写真】顔をピタリくっつけ…妻・瀬戸サオリとの2ショット午前10時から始まった初公判に黒スーツ、紺のネクタイ姿で出廷した斉藤被告。髪型はテレビ出演時と変わらなかったが、体形はふっくらし