◇NBAレイカーズーブルズ（2026年3月12日クリプト・ドットコム・アリーナ）NBAブルズの河村勇輝（24）が12日（日本時間13日）に敵地レイカーズ戦で6戦連続ベンチ入り。第2Q開始から途中出場すると、いきなり“レブロン・ジェームズ越し”の3Pシュートを沈めるなど前半3得点を記録。チームは5点ビハインドで折り返した。第2Q開始からコートに立ち、八村塁との初対決が実現。残り11分20秒には“レブロン越し”の3Pシュート