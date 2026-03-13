【CUBE】 3月13日より順次稼働 場所：タイトーステーション 横浜西口五番街店・大阪日本橋店・仙台名掛丁店の3店舗 タイトーは、没入型ゲームが楽しめる5Dイマーシブアトラクション「CUBE」をタイトーステーション 横浜西口五番街店・大阪日本橋店・仙台名掛丁店の3店舗にて、3月13日より順次稼働する。 「CUBE」は、タイトーが