巨人は１３日、公式のチケット再販売サービス「ＧＩＡＮＴＳ公式リセール」を今季も継続し、１３日から受け付けを開始すると発表した。「ＧＩＡＮＴＳ公式リセール」は、都合がつかず観戦できなくなったチケットを譲りたい方と、良い席を適正に購入したい方をつなぐ公式サービス。出品できるのは、シーズンシートオーナーが自身で契約しているシーズンシートチケットとＧＩＡＮＴＳＯＦＦＩＣＩＡＬＴＩＣＫＥＴで購入した