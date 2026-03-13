◆プロアマ交流戦巨人３軍―ＢＣ山梨（１３日・ジャイアンツ球場）巨人は３軍プロアマ交流戦・ＢＣ山梨ファイア―ウィンズ戦のスタメンを発表した。野手では若林楽人外野手（２７）が「２番・ＤＨ」でスタメン出場する。昨年はキャリアハイ８６試合に出場し打率２割４分１厘、３本塁打、１６打点。開幕戦のサヨナラ打など勝負強い活躍を見せて存在感を示した。今季も貴重な右打ち外野手として期待がかかる。先発投手は２年