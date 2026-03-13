卒業式や入学式の装いを華やかにしてくれるコサージュやブローチ。でも、お気に入りの服に穴があくのが気になる、生地が傷まないか心配……そんな人も多いのでは？そこで今回は、服を守りながらきれいにつけられる簡単な裏ワザをご紹介。ハレの日の装いにぜひ取り入れてみて。服を傷めないコサージュ・ブローチの付け方生地に針を刺さないマグネットタイプを選ぶ最近では強力マグネットで生地をはさみ込んで装着する商品もあります