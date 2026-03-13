一部週刊誌で不倫疑惑が報じられた松本洋平文部科学大臣はきょう（13日）の記者会見で、不倫をしていた当時の自身の心境について「何年も前の話でつまびらかに覚えているわけではない」と話しました。松本大臣はきょうの記者会見で、不倫疑惑について質問が及ぶと、地元支援者、文科省職員、家族を列挙し、「おわびを申し上げたいと思います。本当に申し訳ございませんでした」と頭を下げました。当時の自身の心境については、「も