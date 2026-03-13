木原官房長官は、きのう、体調不良により公務の一部を取りやめた高市総理について、「すでに体調は回復し、きょうの公務は予定通りだ」と説明しました。また、午前の閣議に同席した松本デジタル大臣は閣議後の会見で、「総理は大変元気だった」と述べました。総理周辺によりますと、体調不良は「寝不足が原因だ」ということです。