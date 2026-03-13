アメリカのトランプ政権は、高騰する原油価格対策としてロシアに対する制裁を緩和し、各国によるロシア産原油の購入を一時的に認めることを決めました。アメリカの財務省は12日、ウクライナ侵攻を続けるロシアに対する制裁を緩和し、海上で輸送中のロシア産原油や石油製品について、一時的に各国に購入を認めると発表しました。イラン情勢を受けた原油高への対策で、アメリカ東部時間の4月11日午前0時1分までおよそ1か月間の時限措