◇NBAレイカーズーブルズ（2026年3月12日クリプト・ドットコム・アリーナ）レイカーズの八村塁（28）が12日（日本時間13日）に本拠地ブルズ戦で先発出場。前半から2本の3Pシュートを決めるなど12得点の躍動。チームも67ー62と5点リードして前半を折り返した。前回の試合となった10日（同11日）本拠地ウルブズ戦では、ルカ・ドンチッチとの豪快アリウープダンクを叩き込むなど躍動した。5つの反則に苦しみながら9得点1リ