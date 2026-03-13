ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケート・女子シングルで金メダルを獲得したアメリカのアリサ・リウ選手が地元に凱旋し、喜びを語りました。アリサ・リウ選手「みんな集まってくれてありがとう！やばいんだけどー！」12日、カリフォルニア州オークランドで行われた祝賀イベントに登場したアリサ・リウ選手。個人と団体、それぞれで獲得した2つの金メダルを掲げると、会場からは歓声が。リウ選手の明るく自然体なキャ