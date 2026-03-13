こっちのけんとの「はいよろこんで」の“ギリギリダンス”を手掛けたことで知られるダンサーのＫＯＴＡＲＯＩＤＥ（コータローイデ）が１２日、自身のＳＮＳを更新し、お笑いタレントのトレンディエンジェル・斎藤司と初コラボしたダンス動画をアップした。アニメ「呪術廻戦」のオープニングテーマで、斎藤はアニメのキャラクターの禪院直哉（ぜんいんなおや）のコスチュームで登場。ＫｉｎｇＧｎｕの「ＡＩＺＯ」のサウン