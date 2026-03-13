格闘家で『Breaking Down（BD）』CEOの朝倉未来と、今月20日開催の『BreakingDown 19』（名古屋・IGアリーナ）に出場が決まった芦澤竜誠が、朝倉のYouTubeチャンネルで対談を行った。人気格闘家2人の初めての対談で、公開から17時間ほどで100万再生を突破している。【動画】朝倉未来＆芦澤竜誠が初対談『BD』出場理由やスピリチュアル、好きなアニメまで語り合う芦澤は昨年大みそかにBD出身のジョリーにわずか25秒で一本負け。