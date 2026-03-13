木原官房長官はきょう、インドネシアのプラボウォ大統領とフランスのマクロン大統領が今月下旬に来日し、高市総理と首脳会談を行う予定だと発表しました。木原官房長官は、13日午前の記者会見で、▼インドネシアのプラボウォ大統領が3月29日から31日に、▼フランスのマクロン大統領が3月31日から4月2日の日程で、「公式実務訪問賓客」として訪日する予定を発表しました。滞在中、両大統領は天皇皇后両陛下と会見するほか、高市総理