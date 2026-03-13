元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄（30）が、12日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）に出演。女優草刈民代（60）からアドバイスされた。スタジオで、周りの目が気になる瞬間についてのトーク中、森が「私はあざといというキャラクターが世の中に広まって。ありがたいことなんですけど」。そして「男性に自分から話しかけに行かないです」と明かした。「例えば番組の休憩中とかに、スタッフさんでも男