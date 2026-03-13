世界各国の美しい港町や風景を伝える番組『港時間』。3月7日（土）の放送では、神奈川・横浜ベイサイドマリーナが特集された。【映像】久しぶりに兄弟揃って海に出た“知るぞ知るヨット界の重鎮”よく晴れた日、一艇のヨットが海へ。乗っているのは、貝道和昭さん（87歳）と弟の盛隆さん（84歳）だ。ふたりが揃って海に出るのは、なんと65年ぶりだという。ふたりとも、知るぞ知るヨット界の重鎮だとか。兄の和昭さんは、これまで数