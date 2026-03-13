「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１３日正午現在で任天堂が「売り予想数上昇」１位となっている。 任天堂は足もとで堅調な値動きが続いている。２月２７日に株式売り出しを発表したが、売出価格が８３４７円に決定し悪材料出尽くし感が台頭した。また、５日に世界同時発売したＮｉｎｔｅｎｄｏＳｗｉｔｃｈ２（ニンテンドースイッチ・ツー）向けソフト「ぽこあポケモン