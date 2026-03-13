後場寄り付き直後の東京株式市場では、日経平均株価が前営業日比７１０円安前後と前場終値と比較してやや下げ幅を広げている。外国為替市場では１ドル＝１５９円４０銭近辺の推移。アジアの主要株式市場は総じて軟調。 出所：MINKABU PRESS