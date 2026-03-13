アストロスケールホールディングスが大幅高で４日続伸している。この日、英国子会社が欧州の宇宙企業イーザー・エアロスペース社（ドイツ）と、軌道上で役目を終えた複数の人工衛星を除去する「ＥＬＳＡ－Ｍ（エルサ・エム）」のミッションに関して、打ち上げ契約を締結したと発表しており、好感されている。打ち上げ時期は２８年４月期を予定。なお、２６年４月期業績予想に与える影響はな