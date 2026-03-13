レアル・マドリーがマンチェスター・シティを3-0で破ったUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)決勝トーナメント1回戦(ラウンド16)第1戦で、身長の低い選手がCK時にFWアーリング・ハーランドのマークを担当したことが話題となっている。この試合では190cm超えのDFディーン・ハイセンやDFアントニオ・リュディガーも出場していたが、ハーランドのマークについたのはFWアルダ・ギュレル。登録175cmのギュレルに対してハーランドは195