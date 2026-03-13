【その他の画像・動画等を元記事で観る】 佐久間大介（Snow Man）初単独主演映画『スペシャルズ』より、スペシャルズのメンバーを演じた5人が真夏の撮影期間のクランクイン前からダンス特訓に励む、ダンスドキュメンタリースペシャル映像が解禁となった。 ■ダンス特訓をしつつ次第に絆を深めていく「スペシャルズ」メンバー5人 年齢も性格もバラバラな“孤高のプロの殺し屋たち”が、裏社会のトップ・本条会