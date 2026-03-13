フォトグラファーの野口貴司がInstagramで、自身が撮影した松村北斗（SixTONES）のポートレートを公開した。 【画像】SixTONES松村北斗のモノクロポートレート（全2枚） ■松村北斗がセンターパート×上品スタイルで魅せるポートレート 公開されたのは、横顔を捉えたモノクロショット。 センターパートに分けたミディアムヘアに、インナーとジャケッ