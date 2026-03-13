これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、上越と佐渡に波浪注意報が発表されています。沿岸の地域では高波に注意ください。 ◆13日(金)これからの天気 昼過ぎまで所々で雨や雪が降りますが、次第にやむでしょう。 沿岸部では、北よりの風が強めに吹きそうです。 降水確率は、ほとんどのところで30%以上となっています。 ◆13日(金)の予想最高気温 最高気温は、6～9℃の予想です。 昨日と同じくら