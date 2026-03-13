13日朝早く、新潟市東区で住宅火災がありました。焼け跡から身元不明の遺体が見つかっています。 火事があったのは、新潟市東区有楽2丁目の遠藤美香さん(39)の2階建ての住宅です。警察と消防によりますと、13日午前4時半すぎ、近くの住民から「隣の家から火が見えます」と消防に通報がありました。火は約3時間半後に消し止められましたが、焼け跡から女性とみられる身元不明の遺体が見つかりました。 遠藤さんは一人暮らしで