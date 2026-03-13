燕市でブランド野菜『もとまちきゅうり』の出荷が始まっています。 みずみずしい甘さと柔らかさが特徴の『もとまちきゅうり』。燕市吉田本町では、8軒の農家が『もとまちきゅうり』を生産していて、13日朝も収穫が進んでいました。きゅうりの旬は夏ですが、市場価値を高めようと本町そ菜出荷組合では室温を26℃に保ったハウス内で栽培し、2月下旬から出荷しています。 ■本町そ菜出荷組合 瀬戸隆正さん 「生のまま食べてい