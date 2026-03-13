顧客の女性から現金を奪い火をつけて殺害しようとしたとして、懲役18年の判決を受けた野村証券元社員の男が、控訴しました。この裁判は、野村証券元社員の男(30)が、2024年、顧客の女性(80代)に睡眠作用のある薬を飲ませてこん睡状態にした上、現金約1800万円を奪い、住宅に火をつけて殺害しようとした罪に問われているものです。3月3日の判決で、広島地裁は「被害者を死亡させる危険性が高い犯行」として、懲役18年を言い渡しまし