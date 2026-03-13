あす3月14日（土）よる9時 最終回を迎える日本テレビ系土曜ドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』。本作は上白石萌歌・生田斗真W主演。仕事・恋愛・人間関係など、現代人が抱える悩みを“動物の求愛行動”から解き明かし、幸せになるヒントを描く――笑って、泣けて、ちょっとためになる新感覚アカデミック・ラブコメディ。最終回の放送に先駆けて、見どころを切り取った場面写真を一挙公開！最終回では、一葉（上白石萌歌）が憧れ