県内の多くの公立中学校で、13日に卒業式が行われ、生徒たちは仲間との別れを惜しみながら新しい一歩を踏み出しました。 長崎市の桜馬場中学校では、137人が門出の日を迎えました。 式では、廣瀬 忠義校長が1人ひとりに卒業証書を手渡し「自分ができることを探して、前向きに歩みを進めてほしい」とはなむけの言葉を贈りました。 （卒業生代表） 「(支えて下さった)すべての方に感謝し、ここで学んだことを忘れずに