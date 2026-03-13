熊本市にある九州ルーテル学院大学で今日（3月13日）卒業式があり、キャンパスを後にする学生たちが、それぞれの道に進む決意を新たにしました。 【写真を見る】九州ルーテル学院大学の卒業式学長「未来を無用に案ずることない」 177人が新たな一歩 九州ルーテル学院大学では、大学院生も含め177人が卒業式を迎え、1人1人に卒業証書と学位記が手渡されました。 松本充右学長は「未来を無用に案ずることなく