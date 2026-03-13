東京電力は、マイクロドローンで撮影した福島第一原発3号機の原子炉格納容器内の映像を公開しました。東京電力は今月5日からマイクロドローンを使って燃料デブリが堆積する福島第一原発3号機内部の調査を行っています。今月9日までに撮影された原子炉格納容器内の映像が公開され、サビとみられる茶色い部分が多くみられるほか、核分裂を抑える制御棒に関連する設備が損傷している様子も確認されました。調査は今後1週間ほど行われ