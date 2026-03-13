12日夜、熊本市で、焼き芋を移動販売するトラックが火をあげながらおよそ2キロを走行し、消防署に駆け込みました。ケガ人はいませんでした。12日午後9時50分ごろ、「車が燃えながら走っている」と複数の119番通報がありました。消防によりますと、燃えたのは熊本市の70代男性が運転する焼き芋移動販売のトラックで、中央区の繁華街から国道3号などを経由し、およそ2キロ先の西消防署にたどり着いたということです。火はおよそ1時間