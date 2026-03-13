ストリートブランド『9090（ナインティナインティ）』は、人気キャラクター『ちいかわ』とのコラボレーションアイテムを13日より受注販売する。【写真】ハチワレは裏ピース…“ギャル”になったちいかわたち今回のコラボレーションでは、オリジナルビジュアルを使用し、同ブランド限定の特別キャラクター「小麦ギャル」として登場。Mascot Keychain、Rubber Keychainに加え、9090でも人気のOG Logo Setupなど、全4型のアイテム