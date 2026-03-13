14日に多くの鉄道でダイヤ改正が行われますが、13日は破格の年間パスポートの話題です。千葉・市原市から房総半島まで走る小湊鉄道。これからの時期、菜の花のじゅうたんと桜のコントラストを楽しむことができます。その小湊鉄道が15日から販売するのが、学生限定の年間パスポート。注目はその価格です。年間の定期代であれば19万円を超えるところ、破格の1万円。対象は30歳以下で学生なら誰でもオッケーで、全国どこからでも購入