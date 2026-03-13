WBC準々決勝に向け調整を続ける侍ジャパン。負けたら終わりの大一番の先発は、山本由伸投手（27）が任されることになりました。この日は、ローンデポ・パークで初の全体練習を行った侍ジャパン。大事な準々決勝の先発投手が発表され、山本由伸投手が務めることになりました。山本由伸投手：体調もすごくいいですし、フォーム自体も良くなっているので、より自信を持ってマウンドに上がれるかなと思っています。一方、大谷翔平選手