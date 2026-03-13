大阪市北区の幹線道路「新御堂筋」の高架下道路で鋼鉄管が地中からせり上がった影響に伴い、現場付近で続いていた交通規制について、市は１３日、高架部分の新御堂筋約２キロの規制を、午後３時に解除すると発表した。鋼鉄管周辺の地盤を固める作業が進み、橋脚の安全が確認できたため。現場につながる茶屋町出口は引き続き、封鎖する。地上部分で規制している国道４２３号６００メートルについても、地盤を固める作業が１４日