盗難されたものだと知りながら人気の高級車「ランドクルーザー」を作業場に保管していた疑いで、アフガニスタン国籍の男3人が逮捕されました。バトゥール・ハヤート容疑者（45）ら男3人は2025年10月、茨城・古河市の作業場に、盗難されたものだと知りながら高級車の「ランドクルーザー」1台を保管していた疑いが持たれています。関係先のコンテナから解体された9台の盗難車が見つかりました。3人は盗難車を解体していたとみられて