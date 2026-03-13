伊藤匠叡王への挑戦権を争う第11期叡王戦（主催：株式会社不二家）は本戦トーナメントが大詰め。３月12日（木）には挑戦者決定戦の永瀬拓矢九段―斎藤慎太郎八段の一戦が東京・将棋会館で行われました。対局の結果、角換わり腰掛け銀のねじり合いから抜け出した斎藤八段が128手で勝利。難敵を下して２年連続での叡王挑戦を決めています。○準決勝の修正案振り駒が行われた本局は後手となった斎藤八段が角換わり△３三金型の秘策を