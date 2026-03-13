東京女子プロレスは１３日、３月２９日の両国国技館大会に、彩羽匠（マーベラス）が参戦すると発表した。彩羽は東京女子初参戦。Ｓａｒｅｅｅとのタッグで、山下実優＆遠藤有栖組と対戦する。当初、Ｓａｒｅｅｅはレイ・イン・リーとのタッグで山下＆遠藤と対戦する予定だった。しかし、リーが所属するＴＮＡから、来日中止の連絡が入ったという。東京女子は「レイ・イン・リー選手につきましては、昨年の時点で出場契約に合意