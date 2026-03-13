ディオールは、フレグランスコレクション「ラ コレクシオン プリヴェ クリスチャン ディオール」の香り「サクラ」をテーマに、ディオール ビューティー アンバサダーの吉沢亮が出演するフィルムとビジュアルを公開した。「ラ コレクシオン プリヴェ」は、クチュリエでありパフューマーでもあったクリスチャン・ディオールの思想を受け継ぐフレグランスコレクション。メゾンの歴史や美的コードを現代的に再解釈した香りのシリーズで