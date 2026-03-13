Da-iCE・工藤大輝が、自身のYouTubeチャンネル「たぶん週刊、工藤大輝。」にてBE:FIRST「夢中」のカバー映像を公開した。◆◆◆◾️工藤大輝 コメント今回はD.U.N.K.初出演記念ということでBE:FIRSTさんの「夢中」を。元々いちリスナーとして聴いていた大好きな楽曲。歌わせてもらうにあたって改めてゆっくりしっかり聴き込ませていただきました。それぞれのパートにそれぞれの素敵な部分が沢山あり