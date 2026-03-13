I.ADOREが、R01による楽曲「ARCANA（ヨミ：アルカナ）」を3月20日0時に配信リリースすることを発表した。本日より配信リリースを記念したPre-add / Pre-saveキャンペーンもスタート。対象URLから楽曲を配信予約すると、もれなく待ち受け画面に使えるオリジナル画像がプレゼントされる。なお楽曲配信に伴い、次週のショートアニメの更新は休みとなり、ep07は4月3日正午に公開予定となっている。◾️「ARCANA」2026年3月2